Nam Em bị chê tơi bời màn bắn nốt cao nhưng chênh phô

Mới đây nhất, Nam Em lại gây tranh cãi với màn bắn nốt cao khi cover Dạ Vũ - ca khúc EDM nhận được nhiều sự yêu thích trên Tik Tok.

Theo đó, đoạn clip đang được lan truyền trên mạng xã hội ghi lại một đoạn ngắn Nam Em đang ngồi trình diễn ca khúc này. Phong thái của cô rất tự nhiên, thoải mái. Chất giọng mỏng nhẹ phiêu từng nốt nhạc tạo cho người nghe cảm xúc nhất định.