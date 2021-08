Nam Em ăn mì gói thường xuyên, cớ sao da mặt vẫn đẹp ngỡ ngàng?

Trong khi mì gói được xem là "kẻ thù" cho nhan sắc và vóc dáng của chị em thì việc Nam Em liên tục ăn mì mà vẫn giữ được da dẻ mịn màng khiến người xem rất tò mò.

Clip Nam Em khoe khoảnh khắc ăn mì gói trong mùa dịch.

Ai cũng biết ăn mì gói thường xuyên sẽ gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe cũng như vóc dáng. Các chuyên gia cũng đã chứng minh trong mì gói ngoài thành phần chủ yếu là carbohydrate và chất béo bão hòa thì hầu như không chứa bất kỳ một thành phần dinh dưỡng nào có lợi cho cơ thể. Không chỉ gây tăng cân, mì ăn liền còn là ''thủ phạm'' khiến da lão hóa sớm và nổi mụn.