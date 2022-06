Nam Định - Hà Nội: Đánh dấu sự trở lại của V.League 2022

Ở trận đấu sớm nhất tại vòng 4, ứng cử viên thăng hạng là Quảng Nam sẽ tiếp đón Cần Thơ tại sân vận động Quảng Nam. Cần Thơ đang có khởi đầu không thực sự tốt ở mùa giải năm nay. Họ mới chỉ có 2 điểm sau 3 lượt trận đầu tiên. Ở phần sân đối diện, Quảng Nam đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 6 điểm sau 2 chiến thắng và 1 thất bại. Xét tương quan lực lượng, Quảng Nam được đánh giá cao hơn Cần Thơ và đội bóng Tây Đô sẽ phải rất nỗ lực để có được chiến thắng.

Lịch thi đấu vòng 4 Hạng nhất quốc gia.

Trong khi đó, ứng cử viên thăng hạng khác là Bà Rịa - Vũng Tàu cũng được thi đấu trên sân nhà và tiếp đón đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Như Thành. Mặc dù chỉ là tân binh, lực lượng bao gồm nhiều cầu thủ trẻ, nhưng Phú Thọ lại có lối đá chắc chắn dưới sự dẫn dắt của “trung vệ thép” một thời của đội tuyển quốc gia.

Hai trận hoà trước Đắk Lắk và Phố Hiến cho thấy, đội bóng vùng “đất Tổ” xứng đáng nhận được sự tôn trọng của mọi đối thủ. Bên cạnh 2 cặp đấu trên, vòng 4 Hạng nhất Quốc gia sẽ còn các cặp đấu đáng Khánh Hòa và Long An, Đắk Lắk vs Huế, Bình Phước vs Phù Đổng và Phố Hiến vs Công An Nhân Dân.