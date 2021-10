Nam diễn viên Thái Lan là 'fan cứng' của Sơn Tùng

Bài đăng do nam diễn viên up lại từ clip của người hâm mộ.

Chưa dừng lại ở đó, Ratchapat còn đăng lại một đoạn clip do người hâm mộ tổng hợp những khoảnh khắc đáng yêu của mình và phần nhạc được sử dụng chính là Khuôn Mặt Đáng Thương từ Sơn Tùng M-TP.

Người hâm mộ còn "soi" được nam diễn viên đăng tải trên story Instagram cá nhân hình ảnh chiếc tai nghe có kí hiệu của Sơn Tùng M-TP. Đây là một trong những "bằng chứng" cho thấy Ratchapat Worrasarn chính xác là fan của Sơn Tùng!

Ratchapat Worrasarn sinh năm 1999, là nam diễn viên trẻ của Thái Lan. Ratchapat bắt đầu được chú ý qua vai diễn Nuae trong series phim đam mỹ Thái Lan End of Love và thủ vai chính trong This Is Love Story. Được biết, anh chàng theo học tại Khoa Kỹ thuật của trường Đại học Khon Kaen - cũng chính là ngôi trường mà nam ca sĩ Trúc Nhân chọn để quay MV Sáng Mắt Chưa?

Theo Saostar