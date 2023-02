Nam diễn viên 'Reply 1998' Go Kyung Pyo bất ngờ đến Việt Nam

Hiện tại, thông tin về lịch trình của nam diễn Go Kyung Pyo ở Việt Nam chưa được thông báo cụ thể. Nhiều người cho rằng, có thể đây là chuyến nghỉ dưỡng của nam tài tử xứ Hàn trước khi tham gia dự án mới.

Thậm chí, dưới bài viết, có khán giả nói thêm: "Tôi cũng nhìn thấy Go Kyung Pyo ở khu vực Cống Quỳnh, nam diễn viên vô cùng thân thiện. Anh nhanh chóng quay lại khi được tôi gọi tên ở giữa đám đông".

Go Kyung Pyo sinh năm 1992, là diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc. Anh được khán giả biết đến thông qua một số bộ phim như: Reply 1988, Private lives, Love in contract,... Năm 2022, Go Kyung Pyo gây ấn tượng với khán giả Việt thông qua phim Bỗng dưng trúng số. Thậm chí, đây còn là bộ phim ăn khách nhất nước ta khi đạt doanh thu hơn 181 tỷ. Còn doanh thu toàn cầu của bộ phim là 22,3 triệu USD (khoảng 523 tỷ đồng).

Thắm Nguyễn