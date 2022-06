Nam diễn viên ‘Đồi gió hú’: Sự nghiệp rực rỡ, vợ phản bội nhiều lần

Laurence Olivier được Viện phim Mỹ (AFI) xếp thứ 14 trong số 100 ngôi sao điện ảnh vĩ đại nhất mọi thời đại. Bên cạnh sự nghiệp thành công, câu chuyện tình yêu ở Hollywood của Laurence Olivier và Vivien Leigh nhắc đến như chuyện tình lãng mạn với một kết thúc buồn.

Đồi gió hú (Wuthering Heights - 1939) là bộ phim điện ảnh đen trắng chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển cùng tên của nữ văn sĩ người Anh Emily Bronte (1847). Nội dung Đồi gió hú xoay quanh câu chuyện tình yêu không thành giữa Heathcliff (Laurence Olivier thủ vai) và Catherine (Merle Oberon thủ vai). Lấy bối cảnh là đồng quê Yorkshire hoang vu, câu chuyện kể về sự ngang trái trong tình yêu, vòng xoáy thù hận, phê phán định kiến về giai cấp và những mặt tối của xã hội đương thời.

Đoạn Trailer phim Đồi gió hú (Wuthering Heights) 1939.

Trong phim, Laurence Olivier vào vai chàng Heathcliff được gia đình nữ chính nhận nuôi từ bé. Trong quá trình lớn lên bên nhau, Heathcliff và Catherine nảy sinh tình cảm nhưng không thể đến với nhau. Khi Catherine lấy người khác, Heathcliff đem lòng thù hận. Tình yêu mù quáng và những hận thù không thể hóa giải đã mang lại bi kịch cho anh và người anh yêu.

Laurence Olivier vào vai chàng Heathcliff đóng cặp cùng Merle Oberon.



Một trong những diễn viên nổi tiếng được yêu thích nhất thế kỉ XX

Laurence Olivier sinh ngày 22/5/1907 tại Surrey, Anh. Ông xuất thân trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Năm 1924, Laurence Olivier nhập học tại Trường đào tạo diễn thuyết và nghệ thuật sân khấu. Năm 1929, ông ra mắt sân khấu Broadway trong phim Murder on the second floor (Giết người trên tầng hai).

Trong khoảng thời gian đầu, dù tham dự khá nhiều dự án phim của Hollywood, Laurence không gây nhiều ấn tượng với khán giả truyền hình. Sau đó, Olivier chỉ đóng các vở kịch của Shakespeare, ông trở nên nổi tiếng diễn và là viên kịch hàng đầu ở Anh lúc bấy giờ. Đến năm 1939, nam diễn viên trở lại Hollywood và bắt đầu quay Đồi gió hú - dự án giúp Laurence Olivier được đề cử giải Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.