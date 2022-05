Nam diễn viên bị khán giả phát tán cảnh khỏa thân trên sân khấu kịch

Hình ảnh khỏa thân của Jesse Williams trên sân khấu kịch đã bị một khán giả ghi lén rồi phát tán trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận (Ảnh: New York Post).

Nam diễn viên Jesse Williams có cảnh khỏa thân trên sân khấu kịch Broadway, New York, Mỹ khi tham gia vở kịch "Take Me Out". Mới đây, hình ảnh khỏa thân của Jesse Williams trên sân khấu kịch đã bị một khán giả ghi lén rồi phát tán trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Sau sự việc, nam diễn viên Jesse Williams đã có những chia sẻ chính thức trong một cuộc phỏng vấn trên sóng truyền hình: "Những người thân quen với tôi đều tỏ ra sửng sốt, họ không tin nổi tôi lại có thể khỏa thân hoàn toàn trên sân khấu kịch. Giờ đây, hình ảnh tôi khỏa thân còn bị một khán giả ghi lén, rồi đem phát tán trên mạng, khiến cư dân mạng xôn xao bình luận.

Tôi chỉ nghĩ mọi người đang nghiêm trọng hóa vấn đề. Dù sao thì sự việc cũng đã xảy ra rồi. Tôi nhìn nhận mọi chuyện nhẹ nhàng. Mọi người cũng đang dành nhiều lời khen ngợi cho tôi đấy thôi, thực sự, tôi cũng muốn cảm thấy phấn khích về bản thân mình đôi chút, tôi sẽ suy nghĩ theo hướng đó".

Trong vở kịch "Take Me Out", Jesse Williams có một cảnh tắm khỏa thân trên sân khấu. Nội dung vở kịch xoay quanh một cầu thủ bóng chày đồng tính, anh quyết định sẽ công khai giới tính thật của mình với các đồng đội và trước truyền thông.