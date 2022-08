"Nắm đấm thép" khiến 2 siêu cường quân sự Nga - Mỹ dè chừng nhau

Trong khi đó, bộ ba hạt nhân của Mỹ cũng sở hữu uy lực "ngang tài, ngang sức" so với Nga. Trên đất liền, khả năng răn đe hạt nhân của quân đội Mỹ xoay quanh tên lửa đạn đạo liên lục địa LGM-30G Minuteman III. Mỹ có gần 400 tên lửa Minuteman III ở chế độ chờ trong các hầm chứa trên khắp cả nước. Trong nhiều năm qua, Minuteman III đã được Mỹ tập trung cải tiến, nâng cấp với động cơ mới và các hệ thống dẫn đường hiện đại. Ban đầu, tên lửa này chỉ được thiết kế để mang 3 đầu đạn hạt nhân dẫn đường độc lập nhưng phiên bản hiện tại của Minuteman III chỉ mang được 1 đầu đạn có sức công phá 300 kiloton.

Theo chuyên trang quân sự War on The Rock, một điều có thể chắc chắn rằng kịch bản Mỹ tham gia trực tiếp vào chiến sự ở Ukraine là không xảy ra. Ngay cả khi Mỹ cấp cho Ukraine các hỏa lực phóng loạt HIMARS, họ cũng chỉ viện trợ những tên lửa có tầm hoạt động giới hạn khoảng 70km. Mỹ từng tuyên bố chưa bao giờ cân nhắc và sẽ không xem xét tới khả năng viện trợ Ukraine dòng tên lửa tầm bắn 300km cho HIMARS vì lo ngại kịch bản "Thế chiến III bùng phát".

Nga từng tuyên bố, nếu vũ khí phương Tây cấp cho Ukraine bắn vào lãnh thổ Nga, Moscow sẽ coi đây là tình huống khiêu khích trực tiếp và sẽ đáp trả mạnh mẽ. Đây là một trong 4 kịch bản mà Nga cảnh báo họ có thể triển khai vũ khí hạt nhân.

NGHỊCH LÝ ỔN ĐỊNH - BẤT ỔN ĐỊNH

Nghịch lý ổn định - bất ổn định là một lý thuyết quan hệ quốc tế liên quan đến tác động của vũ khí hạt nhân tới quan hệ giữa các quốc gia. Nghịch lý này nhấn mạnh rằng: Khi 2 quốc gia đều có vũ khí hạt nhân, xác suất xảy ra đối đầu trực tiếp giữa họ giảm đi đáng kể, nhưng xác suất xảy ra xung đột nhỏ hoặc gián tiếp giữa 2 nước lại tăng lên.

Điều này xảy ra bởi vì các nước có vũ khí hạt nhân muốn tránh các cuộc chiến nên họ sẽ tránh để xảy ra đối đầu trực tiếp và sẽ không cho phép các xung đột nhỏ leo thang thành quy mô lớn. Khi không đối đầu trực tiếp, các nước trên có thể tham gia một cuộc chiến ủy nhiệm ở một nước thứ 3, hoặc họ chi tiền bạc và nguồn lực để tạo tầm ảnh hưởng ở các khu vực khác.

Để kiểm soát xung đột nhỏ, các bên thường đặt ra "lằn ranh đỏ" cho đối phương, nhằm tránh bất cứ bên nào vượt qua giới hạn.

Khả năng răn đe hạt nhân của Nga - Mỹ khiến kịch bản 2 siêu cường đối đầu trực tiếp khó có thể xảy ra (Ảnh: RT).

Giáo sư Andrew Kydd tại Đại học Wisconsin-Madison (Mỹ) cho biết, xung đột giữa 2 nước có vũ khí hạt nhân sẽ chia làm 3 mức: Thấp, trung bình và cao. Mức thấp nhất tương ứng với các cuộc chiến ủy nhiệm. Mức độ trung bình là cuộc chiến thông thường trực tiếp. Mức độ cao nhất là cuộc chiến hạt nhân.

Với 2 cường quốc hạt nhân là Nga và Mỹ, một kịch bản đối đầu trực tiếp là khó có khả năng xảy ra, vì vậy, nhiều chuyên gia và ngay cả quan chức Moscow đã nhận định, cuộc khủng hoảng ở Ukraine dường như có bóng dáng của một "cuộc chiến ủy nhiệm". Hay nói cách khác là Mỹ và Nga đang đối đầu với nhau thông qua trung gian là Ukraine. Ukraine không phải là thành viên NATO, không là đồng minh với Mỹ, nên Washington có thể coi căng thẳng ở Ukraine là một cuộc xung đột mà họ sẽ không tham gia trực tiếp vào. Mỹ và Nga từ đó sẽ cẩn trọng để không vượt qua "lằn ranh đỏ" của nhau và gần như chắc chắn sẽ không sử dụng tới vũ khí hạt nhân, giới chuyên gia nhận định với Conversation.

Nghịch lý xảy ra là khi các cường quốc vũ khí hạt nhân tin rằng, họ có thể kìm chế và răn đe đối phương để không gây ra một cuộc xung đột trực tiếp gây ra thảm họa cho thế giới. Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh tầm ảnh hưởng và bảo vệ lợi ích an ninh của các nước này lại có thể gây ra tác động tới một bên khác, và thậm chí tác động tới toàn cầu. Nói cách khác, chiến sự Nga - Ukraine trong nửa năm qua cho thấy sự va chạm về lợi ích an ninh giữa các cường quốc có thể ảnh hưởng mạnh và khiến thế giới "rung chuyển" như thế nào.

