Nam chính 'Trò chơi con mực' tuyên bố không dự Quả cầu vàng

Quả cầu vàng là giải thưởng tiền Oscar quan trọng nhất của Mỹ nhưng vài năm gần đây đã dính nhiều bê bối liên quan đến tham nhũng hay thiếu sự đa dạng về màu da của các thành viên hội đồng bỏ phiếu. Không chỉ có Lee Jung Jae mà các đạo diễn và ngôi sao hàng đầu cũng thông báo họ không dự lễ trao giải năm nay dù có được trao giải hay không. Các công ty lớn như Netflix, Amazon, Warner Media cũng tuyên bố không tham dự sự kiện cho đến khi ban tổ chức cải tổ.

Trailer phim 'Trò chơi con mực'

An Na