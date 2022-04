Nam ca sĩ Vpop bị BTS tạt nước vào mặt nhưng sung sướng

Mới đây, BTS đã tổ chức concert Permission To Dance On Stage tại Las Vegas, Nevada, Mỹ.

Clip Ali Hoàng Dương có mặt tại concert của BTS



Ali Hoàng Dương là nam nghệ sĩ Việt có mặt trong concert của BTS tại Las Vegas

Trên trang Facebook, Ali Hoàng Dương không giấu được sự phấn khích khi viết tên nhóm nhạc BTS nhiều lần.

Anh còn cho hay: "Tôi không ngờ là tôi ở đây, rất gần còn được BTS tạt nước vô mặt nữa. Tôi share sự hạnh phúc này cho ARMY Việt Nam nè".