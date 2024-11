Nam ca sĩ Việt điển trai: 'Anh ấy hôn má tôi rồi bảo, chỉ anh mới lo được cho thôi'

Trong suốt bữa ăn, anh ấy nhắc đi nhắc lại rằng, ca sĩ bây giờ muốn nổi tiếng thì phải có người chống lưng”, Hứa Nguyễn Đình Thụy kể. Hứa Nguyễn Đình Thụy sinh năm 2003 tại Cà Mau. Anh chàng vừa đoạt giải nhất chương trình Biến hóa bất ngờ. Không chỉ sở hữu ngoại hình điển trai, sáng sân khấu, giọng ca sinh năm 2003 còn gây ấn tượng bởi giọng hát đầy nội lực, đặc biệt là khả năng hóa thân danh ca Tuấn Ngọc. Sau khi nhận giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp ca hát, nam ca sĩ quê Cà Mau đã dành cho chúng tôi những chia sẻ thật tình về cuộc đời cũng như con đường đến với nghệ thuật nhiều thác ghềnh của mình.

Ca sĩ Hứa Nguyễn Đình Thụy vừa đoạt giải nhất Biến hóa bất ngờ nhờ khả năng "hóa thân" giọng hát danh ca Tuấn Ngọc. Chật vật mưu sinh, 21 tuổi mới tốt nghiệp cấp 3 Hứa Nguyễn Định Thụy xuất thân trong một gia đình yêu nghệ thuật. Cha mẹ của anh hăng hái tham gia các hoạt động đờn ca tài tử ở tỉnh Cà Mau. Chính vì vậy, anh chàng 2k3 này được tiếp xúc sớm với âm nhạc ngay từ nhỏ, biết hát cải lương khi mới 6 tuổi và thường xuyên đi hát đám tiệc cùng cha mẹ. Tuy nhiên đến giai đoạn dậy thì, biến cố ập đến. Gia đình gặp khó khăn trong kinh tế, cha mẹ ly hôn khiến anh dang dở cả chuyện học hành và ca hát. 16 tuổi, Hứa Nguyễn Đình Thụy bươn chải mưu sinh bằng rất nhiều công việc lao động chân tay như phụ hồ, công nhân may nón (mũ), phục vụ quán cà phê… Vất vả mưu sinh mới trang trải được cuộc sống nên việc quay lại trường học vốn là một điều xa xỉ cho tới khi Đình Thụy được người chủ quán cà phê nơi anh làm việc và hát mỗi đêm ngỏ lời giúp đỡ để quay lại học hết cấp 3. “Anh ấy nói là: Hay em đi học lại đi, biết đâu mai này có nổi tiếng thì người ta không thể nói mình chưa học hết trung học phổ thông. Tôi cũng muốn đi học lắm nhưng không có điều kiện, anh chủ ngỏ lời hỗ trợ tôi đóng tiền học phí và tôi quyết tâm đi học lại”, giọng ca 21 tuổi kể. Cũng nhờ may mắn này mà Đình Thụy vừa tốt nghiệp THPT hồi tháng 6 vừa qua ở tuổi 21. Mặc dù còn nặng gánh cơm áo gạo tiền nhưng nam ca sĩ trẻ vẫn quyết tâm thi vào Nhạc viện TP.HCM trong năm 2025 để được đào tạo về âm nhạc một cách bài bản.

Cuộc sống khó khăn với Đình Thụy, con đường hoạt động nghệ thuật của anh chàng 2k3 này cũng không ít chông gai. Đình Thụy từng đi hát với mức cát-xê bèo bọt 100.000 đồng 1 bài. Chưa dừng ở đó, giọng ca sinh năm 2003 còn bị bầu show gạ gẫm, cưỡng hôn. Nam ca sĩ kể: "Hồi cuối năm ngoái, tôi được book show biểu diễn ở Đà Lạt. Tôi lên từ hôm trước cùng nhóm nhạc. Trong suốt bữa ăn, bầu show nhắc đi nhắc lại rằng, ca sĩ bây giờ muốn nổi tiếng thì phải có người chống lưng. Tôi cười cười không nói. Tối hôm đó, trong bữa tiệc chỉ có vài người, anh ấy khoác vai tôi, dù mình đã lường trước được sự việc nhưng tôi vẫn rất sợ. Anh ấy hôn vào má tôi và nói: Bây giờ chỉ có anh mới lo được cho Thụy. Lần đầu tiên trong cuộc đời rơi vào trường hợp này, tôi sợ nếu như phản ứng mạnh thì sẽ không hay cho buổi biểu diễn ngày mai nên cố lánh ra ngoài với lý do gọi điện thoại rồi rời đi".

Hiện tại, anh chàng vừa đi hát vừa đi làm vừa ôn thi để năm 2025 sẽ thi Nhạc viện TP.HCM. Gạ gẫm không thành, người bầu show này còn “chơi xấu” khi lan truyền thông tin bất lợi khiến Đình Thụy chật vật trong suốt một thời gian. Không chỉ bị tổn thương tâm lý, công việc của nam ca sĩ 2k3 còn bị ảnh hưởng không ít. Khi được hỏi, nếu gặp một người nhiều quyền lực hơn, hứa cho nhà cửa, xe hơi thì Đình Thụy có đánh đổi để làm người yêu của họ không? Nam ca sĩ thẳng thắn cho biết: “Chắc chắn là không vì tôi hứa với cha mẹ là tự tiến thân, không nổi tiếng cũng được, không thành ngôi sao cũng được, chỉ cần tôi được thỏa mãn đam mê ca hát của mình là được”. Theo Người Đưa Tin