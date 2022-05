Nam ca sĩ Vbiz bị lửa bắn thẳng vào mặt khi đang biểu diễn khiến khán giả hốt hoảng

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip sau khi được lan truyền đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng đối với sức khỏe của Phan Duy Anh, đồng thời khuyên nam ca sĩ nên cho ê-kíp của mình kiểm tra sự an toàn của sân khấu trước khi biểu diễn để tránh gặp trường hợp tương tự.