Nam ca sĩ từng được kỳ vọng soán ngôi Justin Bieber giờ ra sao?

Austin Mahone sinh năm 1996 ở Texas, Mỹ. Ngay từ nhỏ, anh bộc lộ năng khiếu âm nhạc trời phú. Mahone trở thành hiện tượng năm 16 tuổi khi đăng tải video ca hát trên YouTube. Trong đó, nổi tiếng nhất là bản cover Mistletoe của Justin Bieber.

The Things nhận định Mahone và Bieber có những điểm giống nhau đến kỳ lạ trong phong cách âm nhạc, giọng hát và gu thời trang. Do vậy, không thể tránh khỏi việc bị so sánh.

"Họ gọi tôi là 'một Justin Bieber khác' khi thấy tôi hát và nhảy. Thực tế họ chẳng biết tôi và cũng không nghe nhạc của tôi", Mahone chia sẻ với ABC News và cho rằng mọi sự so sánh với Bieber đều là hành động đáng ghét.



Austin Mahone và lần hiếm hoi chung khung hình với Justin Bieber. Ảnh: Getty.

Nhìn ở góc độ tích cực, khán giả kỳ vọng hiện tượng trẻ sớm gặt hái thành công bằng hoặc thậm chí hơn Bieber.

Tua nhanh đến năm 2022, Austin Mahone chỉ còn là cái tên mờ nhạt trên bản đồ âm nhạc. Sau khi bị hãng thu âm sa thải vì doanh số bán album quá kém, Mahone bắt đầu lại sự nghiệp với tư cách ca sĩ độc lập.

Sự nghiệp âm nhạc không thăng hoa

Single đầu tay 11:11 của Austin Mahone khá thành công khi đạt được vị trí 19 trên bảng xếp hạng Heatseekers Songs của Billboard.