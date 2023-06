Nam ca sĩ Thái Từ Khôn bị cáo buộc ép bạn gái phá thai

Theo Sohu ngày 26/6, paparazzi xứ Trung Trương Tiểu Hàn tung tin Thái Từ Khôn có quan hệ tình cảm với cô gái (gọi là C) khiến cô mang thai và yêu cầu cô này đến bệnh viện một mình phá thai. Người tung tin tiết lộ mẹ Thái Từ Khôn sau khi biết tin đã nghi ngờ cô gái này muốn lập mưu tống tiền nên đã nhờ thám tử tư theo dõi và lắp đặt trái phép camera lỗ kim trước cửa nhà cô gái.

Theo những người trong cuộc, ngày 20/5/2021, Thái Từ Khôn và C gặp nhau qua lời giới thiệu của một người bạn, họ đã có quan hệ tình cảm sau bữa tiệc tối hôm đó. Một tháng sau, cô C đến bệnh viện khám và phát hiện mình mang thai 6 tuần nên hỏi Thái Từ Khôn phải làm sao, nam ca sĩ ngay lập tức yêu cầu cô bỏ cái thai. Ngày 5/7, cô C một mình đến bệnh viện phá thai.