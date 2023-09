Nam ca sĩ qua đời bí ẩn tuổi 27

MohBad tên thật là Ilerioluwa Oladimeji Aloba. Anh từng ký kết hợp đồng cùng Marlian Records của Naira Marley cho đến khi rời hãng vào năm 2022. MohBad được biết đến với chất giọng nam trung và các bài hát bao gồm: "Ask About Me", "Pariwo", "Peace"..



Nguyên nhân cái chết của anh chưa được công bố.