Nam ca sĩ nổi tiếng quỳ gối van xin tha thứ sau khi gây ra vụ tai nạn kinh hoàng khiến 2 người thương vong

Vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng ngày 10/10 tại Bangkok (Thái Lan) đã khiến 2 người thương vong. Vào 4 giờ sáng ngày 10/10, Sở cảnh sát quận Khan Na Yao (Bangkok, Thái Lan) đã nhận được tin báo vụ tai nạn một ô tô va chạm với xe máy trên cầu Sukhapiban 5, cắt đường Theparak khiến một người tử vong và một người bị thương nặng. Lực lượng chức năng ngay lập tức đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ sự việc. Đại úy Patinya Jirandorn, Phó Thanh tra điều tra, cho biết, qua khám nghiệm hiện trường, có thể thấy một chiếc tải Hyundai màu đen với phần đầu xe bị móp và trầy xước, đèn pha bên trái vỡ nát trên cầu. Cách đó khoảng 10 mét chiếc xe máy gần như bị hư hỏng hoàn toàn sau va chạm. Vụ tai nạn đã khiến Meji (28 tuổi) thiệt mạng. Thi thể cô được phát thiện trên cầu trong khi em trai nạn nhân là Junior (21 tuổi) được tìm thấy ở làn đường bên dưới trong tình trạng bị thương nặng. Ngoài ra trên xe máy còn có một người khác là Jinnipha (24 tuổi) nhưng người này may mắn không bị thương. Theo lời Jinnipha, do làm rơi chai nước trên đường nên cô đã nhờ em trai và chị dừng lại đỗ xe trên cầu để mình nhặt đồ. Trong lúc đó, chiếc ô tô tải Hyundai màu đen đã chạy với tốc độ cao vào tông thẳng vào hai người vẫn đang ngồi trên xe và gây ra tai nạn thương tâm. Được biết người điều khiển chiếc xe là Sirisak “Tik” Nantasane (hay còn được biết đến với tên Tik Shiro, 63 tuổi) một ca sĩ nổi tiếng. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, nam ca sĩ xuống xe và đợi cảnh sát tới hiện trường cũng như có thái độ hợp tác giải quyết vụ việc. Ngay khi người nhà nạn nhân xuất hiện, nam ca sĩ đã quỳ xuống đường để cầu xin sự tha thứ cho tai nạn nghiêm trọng mà mình gây ra cũng như sẵn sàng chịu trách nhiệm tất cả. Your browser does not support the video tag. Tik Shiro đã được đưa về đồn cảnh sát để thẩm vấn cũng như kiểm tra nồng độ cồn trong cơ thể. Hiện sự việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Đến thời điểm hiện tại, cha của các nạn nhân cho biết, người con trai út đang trong tình trạng hôn mê và cơ hội sống sót chỉ còn 10%. Các bác sĩ vẫn đang nỗ lực để cứu sống nam thanh niên. Theo Người Đưa Tin