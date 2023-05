Nam ca sĩ nổi tiếng ngồi tù vì tội tấn công tình dục

Himchan liên tiếp vướng bê bối tình dục

Himchan sinh năm 1990, bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ năm 2012, ra mắt trong đội hình nhóm nhạc B.A.P. Sau thời gian tạm ngừng hoạt động vì vụ bê bối tình dục, Hmchan trở lại làng nhạc với đĩa đơn "Reason of my life" vào tháng 10-2020 thì lại xảy ra vụ lái xe khi say rượu. Vụ việc khiến Himchan bị phản ứng dữ dội, bị nhiều người kêu gọi tẩy chay.

Trước những lùm xùm, Himchan từng có hành vi tự sát vào tháng 6-2021 nhưng được cứu kịp thời.