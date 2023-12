Nam ca sĩ "khoe" phạt con, nhận chỉ trích nhiều đến nỗi phải sửa bài, cảnh báo: Đừng ai làm theo tôi nhé!

Sinh năm 1967, Trịnh Quân là nam ca sĩ đình đám Cbiz. Năm 1994, anh đã gia nhập giới giải trí. Trịnh Quân ghi dấu tên tuổi của mình qua các tác phẩm như Naked, Third Eye, Bloom, Our Life Is Full Of Sunshine... Trịnh Quân từng cùng con trai tham gia show truyền hình Dad Is Back vào năm 2015 và nhận về nhiều sự yêu thích.

Trịnh Quân còn là một người cha rất có trách nhiệm trước mặt con trai mình. Anh cũng đích thân giúp con trai tắm rửa và đối xử với con rất nhẹ nhàng trong suốt chương trình.

Tuy nhiên, nam ca sĩ cũng từng vướng phải chỉ trích dữ dội khi chia sẻ chuyện phạt con. Theo đó, Trịnh Quân đăng một bài đăng trên weibo, nói rằng sau khi biết con trai mình nói dối, anh đã trừng phạt cậu bé bằng cách bắt con quỳ lạy nghìn lần.

Khi con thực hiện quỳ lạy được 200 lần, Trịnh Quân nói rằng nếu không muốn tiếp tục, bé có thể chọn cách khác. Cuối cùng, cậu con trai chọn ngồi xếp bằng 1 tiếng đổi 500 cái quỳ lạy.

Trịnh Quân cũng cho biết con trai chịu không nổi đã hét lên "Con không dám nói dối nữa" trong mười phút. Ông bố mô tả con trai mình khóc như mưa. Có thể thấy từ bài đăng, Trịnh Quân dường như không quan tâm đến sự suy sụp của con trai khi vừa khóc vừa la hét, thậm chí anh còn quay video.