Nam ca sĩ hát live ngay tại tòa án để khẳng định mình không đạo nhạc

Luật sư Sutcliffe đã thẩm vấn Ed Sheeran cùng các đồng tác giả của Shape Of You về quá trình viết nên ca khúc. Song, khi tòa án phát các bản ghi âm Ed Sheeran hát đoạn hook "Oh I" ở các cao độ khác nhau, luật sư Sutcliffe cho biết "dường như tôi đang nghe cậu ta hát Oh Why".

Ed Sheeran sau đó đã đáp trả rằng: "Ngớ ngẩn, tôi rõ ràng đang hát Oh I. Vì nếu Oh Why, I'm in love with your body thì đó là một câu hát hoàn toàn vô nghĩa".

Phiên điều trần tiếp theo sẽ được diễn ra trong thời gian tới để tòa án đưa ra quyết định cuối cùng.