Nam ca sĩ hát chính trong phim 'Đất phương Nam' bị ảo giác, vướng tin đồn nhảy lầu tự tử là ai?

Ca sĩ Tô Thanh Phương mới đây khiến mạng xã hội xôn xao thông tin ông nhảy lầu tự tử. Vợ nam ca sĩ đã phải lên tiếng đính chính. Sự thật thông tin ca sĩ Tô Thanh Phương nhảy lầu tự tử Sáng 2/10, thông tin ca sĩ Tô Thanh Phương đã nhảy lầu vào trưa 1/10, tại một căn chung cư thuộc đường Sư Vạn Hạnh (quận 10, TP.HCM) gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, trả lời Báo Giao thông, bà Ngọc Được - vợ của nam ca sĩ phủ nhận thông tin trên. Theo lời bà Được, do bị ảo giác nên ca sĩ Tô Thanh Phương bị ngã từ tầng cao, không có chuyện ông tự tử vì đau buồn, bế tắc.

Ca sĩ Tô Thanh Phương lúc trẻ. Vợ ca sĩ Tô Thanh Phương cho biết, nhiều năm qua, ông mắc bệnh Parkinson nặng, bị teo não nên phải dùng thuốc, dẫn đến việc bị ảo giác. Hầu như đêm nào ông cũng gặp ảo giác, nói mơ khi ngủ. Bà thường xuyên ở cạnh trông nom chồng. Sự cố hôm 1/10 xảy ra khi bà Được vừa cho Tô Thanh Phương uống thuốc xong. Trong lúc đi cất đồ, thấy chồng xuất hiện ảo giác, nhưng bà Được không chạy ra kịp để đỡ chồng. "Người ta còn nói rằng ông ấy đau buồn vì vợ ôm hết tiền được ủng hộ. Nhưng không phải như vậy. Tôi cũng không buồn khi bị mang tiếng xấu. Tôi sống thế nào thâm tâm mình biết, hàng xóm láng giềng sống xung quanh biết. Hiện tại, tôi chỉ tập trung chăm lo cho cuộc sống và chồng nên không phiền lòng vì những chuyện sai sự thật", bà xã của Tô Thanh Phương bộc bạch.

Nam ca sĩ và vợ. Hiện tại, ca sĩ Tô Thanh Phương đã được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở TPHCM. Bác sĩ cho biết ông không gãy tay, gãy chân nhưng bị ảnh hưởng nặng tới não. Thông tin thêm về tình hình sức khỏe của chồng với báo Giao thông, bà Ngọc Được cho hay: "Chồng tôi đang được điều trị tại Bệnh viện Nhân Dân 115 (TP.HCM). Sau khi chụp chiếu, kiểm tra, bác sĩ nói ông không gãy tay, gãy chân nhưng não bị bầm, tụ máu nên ở lại theo dõi. Hiện ông ấy vẫn tỉnh táo, vui vẻ và ăn uống bình thường". Ca sĩ Tô Thanh Phương là ai? Tô Thanh Phương là ca sĩ nổi tiếng ở phía Nam. Tô Thanh Phương sinh năm 1961, quê Cà Mau. Ông hoạt động nghệ thuật từ năm 1976, được khán giả yêu mến qua các ca khúc Bài ca đất phương Nam, Tiểu đoàn 307, Ngẫu hứng lý qua cầu, Đất quê ta mênh mông...

Ca sĩ Tô Thanh Phương hát ca khúc chính của phim "Đất phương Nam". Trong đó, "Bài ca đất phương Nam" - ca khúc nhạc phim "Đất phương Nam" của đạo diễn Vinh Sơn do nam ca sĩ thể hiện được đánh giá đã góp phần không nhỏ làm nên thành công của bộ phim. Tô Thanh Phương cũng từng giành nhiều giải thưởng như Huy chương Vàng toàn quốc Ca múa nhạc chuyên nghiệp 1985 với bài "Hát về quê hương em", Huy chương vàng Ngôi sao nhạc nhẹ toàn quốc 1989 với "Ngẫu hứng lý qua cầu". Nhiều năm qua, ít ai biết Tô Thanh Phương đang ở đâu, làm gì. Cho đến mới đây, thông tin ông mắc bệnh parkinson nặng, bị teo não, mắt gần như mù, cuộc sống chật vật khiến dư luận xôn xao.

"Bé An" Hùng Thuận đến thăm nam ca sĩ khi ông bị bệnh. Thời gian qua, khi Tô Thanh Phương gặp bệnh, bà Được một mình chăm sóc chồng, không thể đi làm nên cuộc sống ngày càng khó khăn. Thậm chí, bà phải xin cơm từ thiện để tiết kiệm chi phí, dành tiền khám chữa bệnh cho chồng. Hoàn cảnh của vợ chồng ca sĩ Tô Thanh Phương khiến nhiều khán giả xót xa. Theo Sức Khỏe Và Đời Sống