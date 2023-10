Nam ca sĩ Hàn Quốc khiến Cafe Giảng (Hà Nội) điêu đứng nhận đánh giá một sao là ai?

Bên cạnh hoạt động ca hát, Siwon còn được biết đến với sự nghiệp diễn xuất thành công. Khi lấn sân sang diễn xuất, anh được yêu thích qua nhiều tác phẩm như "My Fellow Citizens", "Work Later", "Drink Now" và nổi tiếng nhất là vai Kim Shin Hyuk phim "She Was Pretty".



Nam thần tượng SuJu những năm đầu ra mắt.



Tính đến thời điểm này, Siwon chưa từng công khai hẹn hò. Trong tập phát sóng chương trình Weekly Idol, mỹ nam SuJu nói về cuộc sống hôn nhân lý tưởng của mình: "Tôi thích những việc thường ngày và hướng đến gia đình". Ryeowook – thành viên Super Junior chia sẻ trong show: "Nếu tôi là phụ nữ, tôi cũng sẽ chọn Siwon. Tôi thích những người có nhiều tiền”.



Scandal lớn nhất trong sự nghiệp của Siwon xảy ra năm 2017 khi chú chó bulldog có tên Bugsy do gia đình anh nuôi cắn chết người. Thời điểm xảy ra sự việc trong thang máy căn hộ, chó Bugsy tấn công người này khi cửa được mở ra. Nạn nhân qua đời vì nhiễm trùng máu sau một tuần bị chó cắn. Sự việc khiến dư luận bức xúc, khiển trách gia đình Choi Siwon không xích chó và đeo rọ mõm dẫn đến sự việc thương tâm. Siwon đã gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân và bị phạt 50.000 won (1 triệu đồng) vì đã dắt chó ra ngoài mà không có dây xích.