Nam ca sĩ gây tiếc nuối ở show Anh trai

Gương mặt gây tiếc nuối tại show “Anh trai say hi”

Sau Live Stage 4 Anh trai say hi, 4 cái tên phải nói lời tạm biệt chương trình, trong đó bao gồm Wean Lê. Suốt hành trình trong show, nam ca sĩ gây ấn tượng và có ca khúc trend TikTok như I'm thinking about you kết hợp cùng tlinh, Rhyder, Đức Phúc, Hùng Huỳnh. Một số màn trình diễn triệu lượt xem khác phải kể đến Chân thành, Hít “drama”…

Là người có kỹ năng hát, rap, sản xuất âm nhạc, việc Wean phải dừng chân ngay trước chung kết gây tiếc nuối. Nhất là thời điểm, ca sĩ sinh năm 1998 đang dần chiếm được tình cảm của khán giả.



Wean Lê dừng chân trước chung kết Anh trai say hi