Nam ca sĩ đổ bia vào giày uống 'điên cuồng' trước hàng chục nghìn khán giả

Ca sĩ Post Malone vừa khởi động tour diễn If Y’all Weren’t Here, I’d Be Crying tại Brisbane, Australia. Trong buổi biểu diễn, Malone có ít nhất 7 lần đổ đầy bia vào chiếc giày và uống cạn trước sự chứng kiến của hàng chục nghìn khán giả.



Tiết lộ với người hâm mộ đang cố lập nên một kỷ lục ‘shoey’ mới, Post Malone liên tục uống bia bằng giày mỗi lần chuyển đổi set nhạc trong suốt đêm diễn.