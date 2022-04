Nam ca sĩ đang hát đến nốt cao thì đột nhiên quăng mic 'đầu hàng'

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip nam ca sĩ Hoàng Dũng hát ca khúc Chẳng Nói Nên Lời tại một sự kiện âm nhạc. Hoàng Dũng vẫn gây thương nhớ vì ngoại hình điển trai, ấm áp nhưng giọng hát lại khiến người nghe khá mệt mỏi.

Thậm chí, ở đoạn cao trào của bài hát, Hoàng Dũng còn quăng luôn micro xuống đất. Nam ca sĩ sau đó đi lùi vào trong và giơ hai tay lên để ra ký hiệu đầu hàng. Phải qua đi đoạn cao trào của bài hát, Hoàng Dũng mới tiếp tục phần trình diễn của mình.

Vốn là giọng nam cao, Hoàng Dũng hát live luôn tràn đầy cảm xúc và trọn vẹn với những ca khúc thể hiện được lợi thế vocal. Thế nhưng, màn hát nốt cao thất bại mới đây đã làm Hoàng Dũng vô cùng tiếc nuối.