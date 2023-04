Nam ca sĩ của nhóm nhạc nổi tiếng S Club 7 đột ngột qua đời

Thật may mắn khi anh ấy đã xuất hiện trong cuộc đời chúng tôi và vô cùng biết ơn vì những kỷ niệm tuyệt đẹp trong suốt thời gian hoạt động cùng nhau".

Paul Cattermole được Simon Fuller (quản lý cũ của nhóm Spice Girls) chọn vào đội hình S Club 7 vào năm 1998. S Club 7 đã nhanh chóng gặt hái được nhiều thành tích khủng trong sự nghiệp.

Đáng chú ý, bản hit Never Had A Dream Come True trở thành hiện tượng gây sốt toàn cầu, gắn liền với tuổi thơ của 8X, 9X.



Paul (người ngoài cùng bên trái) hồi trẻ trong bức hình chụp chung với các thành viên S Club 7

Theo Phụ nữ Việt Nam