Nam ca sĩ Chris Brown bị chỉ trích vì biểu diễn gợi dục.

Hồi năm 2009, những hình ảnh chụp các vết thâm tím trên gương mặt Rihanna sau khi bị Chris Brown bạo hành từng khiến truyền thông - công chúng bàng hoàng. Rihanna từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng buổi tối kinh khủng hồi năm 2009 bắt đầu từ việc cô và Brown cùng ngồi trên xe hơi, lúc này, có một tin nhắn gửi tới điện thoại của Brown. Vì một số lý do, Rihanna nghi ngờ rằng Brown không chung thủy trong mối quan hệ tình cảm với mình.

Về phần mình, trong bộ phim tài liệu Chris Brown: Welcome To My Life, Brown cũng thừa nhận rằng buổi tối mà anh này ra tay bạo hành Rihanna, chính anh ta cũng cảm thấy mình như hóa thành "quỷ dữ".



Chris Brown đã rơi vào cảnh lao đao sự nghiệp kể từ năm 2009, khi ấy, Brown đã ra tay bạo hành bạn gái lúc bấy giờ - nữ ca sĩ Rihanna (Ảnh: Daily Mail).

Chris Brown cho rằng những sự ghen tuông, nghi ngờ đã luôn khiến mối quan hệ giữa anh và Rihanna luôn diễn ra theo chiều hướng tiêu cực: "Chúng tôi hay cãi vã, gây lộn, cô ấy đánh tôi, rồi tôi đánh trả. Mối quan hệ ấy chưa bao giờ ổn thỏa".

Sự việc bạo hành này đã khiến hình ảnh của Chris Brown xấu đi rất nhiều, tên tuổi và hình ảnh của Brown trong showbiz Mỹ khó lòng khôi phục lại được như trước.

Theo Dân Trí