Nam Anh nhảy nhót cùng trai lạ, netizen 'đẩy thuyền' tới tấp

Nam Anh là một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng mạng ở thời điểm hiện tại. Bởi không chỉ nổi tiếng sau Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam mà người đẹp còn được đông đảo người hâm mộ chú ý bởi nhan sắc ngày càng rạng ngời.

Mới đây, dân mạng truyền tay nhau rần rần clip ghi lại khoảnh khắc Nam Anh và Mạc Trung Kiên - Quán quân The Face Vietnam bắt trend nhảy nhót trên nền nhạc Money của Lisa (BlackPink).