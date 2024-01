Năm 2024: Thay đổi lối sống với 5 bài học từ những người trường thọ

Chế độ ăn uống khoa học và đa dạng

Chế độ ăn uống đa dạng và cân đối đã được liên kết với tuổi thọ cao và sức khỏe vững mạnh.

Một nghiên cứu công bố trong tạp chí "The New England Journal of Medicine" chỉ ra rằng, chế độ ăn uống đa dạng, bao gồm nhiều loại rau củ, trái cây, hạt ngũ cốc và nguồn protein như cá và thịt gia cầm, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch và tiểu đường.

Điểm độc đáo nhất trong chế độ ăn của người Okinawa là đồ tươi mỗi ngày với nhiều rau củ quả (Ảnh: Getty).

Okinawa (Nhật Bản) là ngôi nhà của những người phụ nữ sống thọ nhất thế giới. Họ tiêu thụ nhiều thực phẩm chế biến từ đậu nành trong các bữa ăn và siêng năng vận động.

Điểm độc đáo nhất trong chế độ ăn của người Okinawa là đồ tươi mỗi ngày với nhiều rau củ quả. Thực vật được trồng hoàn toàn tự nhiên. Cư dân cũng ăn thịt, nhưng đa phần là hải sản và là hải sản mới đánh bắt.