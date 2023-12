Năm 2024, những tuyến cao tốc nào sẽ được khởi công?

Cao tốc Mỹ An- Cao Lãnh giai đoạn 1

Dự án cao tốc Mỹ An- Cao Lãnh có chiều dài khoảng 26,6 km, điểm đầu kết nối với tuyến N2 tại khu vực thị trấn Mỹ An (Đồng Tháp), điểm cuối kết nối với nút giao An Bình thuộc Dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông.

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 6.209,77 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay ODA của EDCF hơn 4.462 tỷ đồng (tương đương 188,12 triệu USD). Vốn đối ứng hơn 1.747 tỷ đồng.

Giai đoạn 1, dự án được đầu tư với quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h. Giai đoạn hoàn chỉnh, tuyến cao tốc sẽ được nâng lên quy mô 6 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp với tốc độ 100km/h. Theo kế hoạch, dự án sẽ được khởi công vào năm 2024 và dự kiến hoàn thành trước năm 2025.

Ngoài các tuyến cao tốc do Bộ GTVT là cơ quan chủ quản, trong năm 2024 thêm một số tuyến cao tốc khác cũng được khởi công nhưng giao cho các địa phương là các cơ quan có thẩm quyền.

Cụ thể:

Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh:

Dự án đi qua 2 tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng dài 93km sẽ khởi công ngày mai (1/1/2024). Tỉnh Cao Bằng được giao là cơ quan có thẩm quyền.