Năm 2023 sẽ là năm về dữ liệu nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Sáng 18/12 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022 là năm tổng tiến công về chuyển đổi số

Năm 2022, doanh thu toàn ngành thông tin và truyền thông tăng 12,7% so với năm 2021 và gấp 1,5 lần so với dự báo tốc độ tăng trưởng GDP năm 2022 của cả nước. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 98.982,30 tỷ đồng, tăng 24,7% so với năm 2021.

Tổng số lao động toàn ngành năm 2022 là 1.510.027 lao động, tăng 5% so với năm 2021. Năng suất lao động ngành (tính theo đóng góp vào GDP) ước đạt khoảng 648 triệu đồng, tốc độ tăng năng suất lao động là 6,7% so với năm 2021.