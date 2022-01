Năm 2022, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ có 12 ngày tiếp dân

Your browser does not support the audio element.

Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ra thông báo về việc tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Bộ này trong năm 2022.

Theo đó, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp định kỳ mỗi tháng một ngày (vào ngày thứ Năm của tuần cuối tháng) và tiếp đột xuất theo quy định.