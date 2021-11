Năm 2022, áp lực lạm phát rất lớn

Theo Thứ trưởng, trong những tháng cuối năm 2021, Việt Nam đã kiểm soát được bước đầu về dịch bệnh, các địa phương cũng đã nới lỏng giãn cách. Tuy nhiên, nhiều mặt hàng, đặc biệt là giá nguyên liệu trên thế giới như xăng dầu, than, kể cả giá vận chuyển, không những tăng mà còn tăng rất cao.

Điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình lạm phát. Về số liệu cụ thể, chỉ số CPI tháng 10 giảm 0,2% so với tháng trước, tăng 1,67% so với tháng 12/2020, tăng 1,77% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 10 tháng năm 2021, CPI tăng 1,81% so với cùng kỳ - đây là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016, lạm phát cơ bản tăng 0,84% so với cùng kỳ.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho rằng, sang năm 2022, việc tăng giá các mặt hàng như xăng dầu, than… sẽ ảnh hưởng làm tăng giá thành, chi phí sản xuất điều đó, khiến giá hàng tiêu dùng trong nước tăng cao. Việc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, cũng như năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam.

Để xử lý các vấn đề này, ngay từ đầu năm, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt, rất nhiều bộ, ngành đã vào cuộc và đã có những tác dụng và hiệu quả để giảm áp lực của việc tăng giá thành.