Năm 2021, chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,84%

CPI tháng 12 giảm 0,18% so với tháng trước. (Ảnh minh họa: Bộ Công Thương)

Lạm phát cơ bản tháng 12 tăng 0,16% so với tháng trước, tăng 0,67% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân năm 2021 tăng 0,81% so với bình quân năm 2020.

Giá vàng trong nước biến động trái chiều với giá thế giới. Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 12 tăng 0,25% so với tháng trước; tăng 1% so với tháng 12/2020 và bình quân năm 2021 tăng 8,67% so với năm trước.

Chỉ số giá USD tháng 12 tăng 0,84% so với tháng trước; giảm 0,58% so với tháng 12/2020 và bình quân năm 2021 giảm 0,97% so với năm trước.

Bằng Lăng