Năm 2020 - 2021, đài tvN liên tục 'bỏ bùa' mê khán giả bằng những bộ phim siêu hot trong khung giờ thứ Bảy, Chủ Nhật

Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt trên màn ảnh nhỏ, đài cáp tvN từ lâu đã được biết đến là một đối thủ đáng gờm khi cho ra mắt loạt phim đình đám. Trong hai năm 2020 và 2021, tvN đều đặn sản xuất những bộ phim truyền hình chất lượng, đa dạng thể loại khiến khán giả sục sôi mong chờ. Đặc biệt, hầu hết những tác phẩm được chiếu trong khung giờ thứ Bảy - Chủ Nhật hàng tuần của tvN đều liên tục lập được thành tích ấn tượng và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ suốt một thời gian dài.

1. It's Okay To Not Be Okay

Bắt đầu từ ngày 20/6/2020, đài tvN đã cho ra mắt It's Okay To Not Be Okay (Điên Thì Có Sao), bộ phim truyền hình dài tập đầu tiên của Kim Soo Hyun sau 5 năm. Điên Thì Có Sao xoay quanh hai nhân vật Moon Gang Tae (Kim Soo Hyun), một điều dưỡng viên vừa phải làm việc để mưu sinh vừa chăm sóc người anh trai mắc bệnh tự kỷ và Go Moon Young (Seo Ye Ji), tác giả truyện thiếu nhi với tính cách kì quặc. Cuộc gặp gỡ định mệnh đã mang họ đến gần nhau và chữa lành vết thương tâm hồn cho nhau.

Điên Thì Có Sao được chiếu vào tối thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần và lôi cuốn người xem với những tình tiết thú vị, độc đáo, không kém phần gay cấn. Ngoài ra, phản ứng hóa học của hai diễn viên chính Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji cũng đã giúp cho phim trở nên nổi tiếng hơn tại Hàn Quốc và nước ngoài. Mặc dù rating không vượt mốc 8% nhưng xuyên suốt quá trình phát sóng, Điên Thì Có Sao liên tục được bàn tán xôn xao và trở thành một hiện tượng đặc biệt. Phim còn đứng thứ 2 trong danh sách 5 phim truyền hình Hàn Quốc được khán giả nước ngoài yêu thích nhất.

2. Secret Forest 2

Sau khi Điên Thì Có Sao kết thúc, tvN đã tiếp tục cho ra mắt phần 2 của siêu phẩm ăn khách Secret Forest. Secret Forest 2 (Khu Rừng Bí Mật 2) mang đến câu chuyện căng thẳng sau 2 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện ở phần 1. Khi ấy, văn phòng công tố và cảnh sát nhận thấy mình ở hai phe đối lập. Các công tố viên muốn có quyền tùy ý đối với các cuộc điều tra, còn cảnh sát lại cố gắng có được quyền điều tra hoàn toàn độc lập với văn phòng công tố. Trước tình hình căng thẳng này, Công tố viên Hwang Shi Mok và Thám tử Han Yeo Jin đuổi theo sự thật trong một vụ án bị che giấu.