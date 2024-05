Naeroyfjord - Vịnh hẹp ấn tượng ở Na Uy

Phía xa là những dãy núi tuyết trắng xóa.

Từ tháng 5 đến tháng 9, du khách đến tham quan Naeroyfjord có thể chọn thưởng lãm cảnh sắc nơi này trên chiếc tàu du lịch Future of the Fjords. Con tàu sử dụng điện năng để vận hành, giúp giảm thiểu lượng khí CO2 thải ra, qua đó bảo đảm an toàn sinh thái trong việc khai thác du lịch tại vùng vịnh di sản Naeroyfjord. Đây cũng là một trong những chiến lược của ngành du lịch Na Uy trong vấn đề phát triển du lịch bền vững tại các khu vực vịnh hẹp trong vùng Sognefjord.

Du khách đứng trên boong tàu du lịch Future of the Fjords. Từ đây, bạn có thể ngắm nhìn khung cảnh ngoạn mục của thiên nhiên vùng vịnh Naeroyfjord.

Tàu du lịch Future of the Fjords được thiết kế bởi Brodrene Aa, một công ty chuyên thiết kế các loại tàu thuyền chạy bằng điện, theo đơn đặt hàng của công ty vận tải biển Na Uy The Fjords. Con tàu chính thức hoạt động từ tháng 5/2018 cho đến nay.

Con tàu trị giá 17 triệu đô la dài 40m, có thể chở khoảng 400 khách du lịch cùng lúc, được thiết kế bằng chất liệu composite sợi carbon nhẹ giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng cũng như trọng lượng toàn bộ con tàu. Tuy chỉ là một con tàu du lịch bình thường nhưng Future of the Fjords lại khoác lên mình lối thiết kế của du thuyền Catamaran hiện đại và sang trọng, giúp giảm hiện tượng rung lắc bởi sóng, mang đến trải nghiệm êm ái cho du khách trên suốt hành trình.

