‘Na Tra’ Trần Hạo Dân phẫu thuật thẩm mỹ, chật vật kiếm sống tuổi 52

Tuy nhiên, tên tuổi Trần Hạo Dân bị ảnh hưởng do scandal năm 2011. Khi say xỉn ngoài phố, anh và Mã Đức Chung sàm sỡ người mẫu trẻ Trần Gia Hằng. Sau sự việc, tài tử tổ chức họp báo, bật khóc xin lỗi nạn nhân.

Trần Hạo Dân vai Na Tra trong 'Đát Kỷ Trụ Vương'

Thúy Ngọc