Mỹm Trần ngã sõng soài ở thảm đỏ, Hương Giang bất ngờ trở lại sàn catwalk

Tối 14/7, trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam 2023, ở khu vực thảm đỏ, người đẹp chuyển giới Mỹm Trần gặp sự cố nên đã ngã ra sàn kính của sự kiện. Cô được 2 khách dự sự kiện khác hỗ trợ và nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đứng lên.



Ngoài Mỹm Trần, sự kiện có sự góp mặt Á hậu Thảo Nhi Lê.



Diễn viên Diễm My diện trang phục vest thanh lịch, khoe eo quyến rũ.



Diễn viên Nam Thư sánh vai siêu mẫu Anh Thư trong trang phục tương phản màu sắc.