Mỹ và EU tìm cách mua dầu Nga?

Theo RIA, giờ đây các công ty Mỹ đang sử dụng các giải pháp thay thế dầu Nga. Trong khi, các thương nhân thành công trong việc che giấu nguồn gốc của hydrocacbon để bảo toàn nguồn cung cấp, thì các nhà sản xuất trong nước vẫn đi trước một bước trong các lệnh trừng phạt.

Dòng chảy vẫn tiếp tục

Mỹ đã bị cấm nhập khẩu hydrocacbon của Nga kể từ tháng 4. Nhưng vào tháng 5, các tàu chở dầu đã đến các cảng New York và New Jersey, có lẽ đây là dầu của Nga.

Nga là nhà sản xuất dầu lớn thứ ba thế giới sau Mỹ và Saudia Arabia. (Ảnh: AP)

Theo Wall Street Journal, các chủ hàng và nhà chế biến giấu nguồn gốc của chúng nhưng lại cung cấp ra thị trường thế giới. Do đó, các bang New York và New Jersey đã nhận được một phần nhiên liệu được sản xuất từ ​​nguyên liệu thô của Nga.

Tại Mỹ, các con tàu đi qua kênh đào Suez và Đại Tây Dương từ các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ. Theo các tài liệu vận chuyển và phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch (CREA) có trụ sở tại Helsinki, các công ty này là những người mua lớn các hydrocacbon của Nga.