Mỹ từng có ý định ném bom nguyên tử Triều Tiên

Bối cảnh chung

Chiến tranh Triều Tiên chứng kiến 3 mốc quan trọng trong năm 1950. Đầu tiên là cuộc đưa quân ồ ạt của Triều Tiên qua vĩ tuyến 38 vào tháng 6, làm leo thang một cuộc xung đột đã kéo dài vài năm. Cuộc đổ bộ của Mỹ tại Incheon vào tháng 9 và 15 quốc gia theo họ tham gia cuộc chiến đã buộc quân Triều Tiên ở thế phòng thủ. Cuối tháng 10, sự can thiệp của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã kết thúc cuộc tấn công của Đồng minh và buộc các lực lượng của Liên Hợp Quốc phải lùi ra ngoài vĩ tuyến 38.

Các lực lượng của Triều Tiên đã đánh bại các lực lượng của Hàn Quốc, Mỹ và Liên Hợp Quốc, buộc họ phải rút lui về một khu vực nhỏ ở góc Đông Nam của bán đảo. Bất chấp sự hỗ trợ đường không và đường biển, một viễn cảnh hiển hiện là các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn sẽ bị đẩy ra biển.