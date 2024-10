Mỹ: Trực thăng lao vào tháp phát thanh, nhiều người thiệt mạng

Một chiếc trực thăng R44 đâm vào tháp radio ở Houston và rơi xuống đất như quả cầu lửa khiến những người trên máy bay thiệt mạng. Theo New York Times, sở cứu hỏa Houston cho biết vụ tai nạn xảy ra tại khu vực Greater East End của thành phố vào lúc 19h54 ngày 20/10 (giờ địa phương). Khoảnh khắc chiếc trực thăng đâm vào tháp radio ở Houston, Mỹ. (Nguồn: X) Tại cuộc họp báo cùng ngày, J. Noe Diaz, cảnh sát trưởng Houston, cho biết có bốn người trên trực thăng đều thiệt mạng, trong đó có một trẻ em, không có thương vong nào trên mặt đất. Cảnh sát trưởng Diaz cho biết gia đình của những người gặp nạn vẫn chưa được thông báo. Hiện chưa rõ kế hoạch bay của chiếc trực thăng. John Whitmire, thị trưởng Houston, gọi đây là "cảnh tượng bi thảm" nhưng cho biết "may mắn vì tình hình không tệ hơn". Không có trạm xăng hay ngôi nhà nào xung quanh hiện trường vụ tai nạn. Khỏi và lửa bao trùm hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: New York Times) Eric Chaney sống gần khu vực cho biết vụ tai nạn giống như một trận động đất, làm rung lắc ngôi nhà của anh và khiến điện chập chờn. Ông Elsaadi, 42 tuổi, kể lại: “Tôi nghe thấy như tiếng pháo hoa và khi nhìn lên, tôi thấy tòa tháp bốc cháy và sụp đổ”. Ông Elsaadi lái xe qua vài dãy nhà đến nơi xảy ra tai nạn. Ông đến khu vực được rào chắn, chứng kiến mảnh vỡ của tòa tháp nằm khắp mặt đất và cỏ xung quanh cháy xém. Liam Coghlan, 41 tuổi, cho biết: "Chiếc trực thăng rơi xuống như một quả cầu lửa. Thật kinh hoàng!".