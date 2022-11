Mỹ tin xung đột Nga - Ukraine sẽ 'đóng băng' 6 tháng trong mùa Đông

Tờ New York Times dẫn lời các quan chức giấu tên trong chính quyền Mỹ cho biết “thời gian tạm dừng chiến dịch do thời tiết” có thể kéo dài đến 6 tháng.



Trên thực tế, nhiệt độ thấp hơn và mặt đất đóng băng sẽ giúp xe tăng và xe tải di chuyển dễ dàng hơn. Nhưng theo New York Times, tuyết rơi dày và tiết trời lạnh giá vẫn sẽ gây cản trở cho các cuộc tiến công của cả hai bên.



Thay vào đó, Nga có thể sẽ tập trung tiến hành các cuộc tập kích liên tục nhằm vào các căn cứ quân sự, cơ sở hạ tầng và lưới điện của Ukraine.



Các quan chức chính quyền Tổng thống Biden cũng nói rằng điều quan trọng đối với Mỹ và các đồng minh là sử dụng thời gian tạm dừng này để lấp đầy kho vũ khí phòng thủ và tấn công của Ukraine.



“Ukraine có thể sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công phá hoại – lật đổ nhằm vào các phòng tuyến của Nga. Đó có thể là những vụ ám sát có chủ đích, những vụ phá hoại nhằm vào các khu vực do Nga kiểm soát bên trong Ukraine”, Seth G. Jones, Phó chủ tịch cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nói với New York Times.



Tuy nhiên, Kiev tuyên bố sẽ không có bất kỳ khoảng tạm dừng nào trong các hoạt động quân sự của mình.