Mỹ tăng lãi suất thêm 25 điểm phần trăm, đồng USD lao dốc

Trong nước tỷ giá USD/VND cũng đã ổn định trong khoảng 2 tháng qua. So với đỉnh 24.888 đồng/USD (giá bán tại Vietcombank) ghi nhận hôm 25/10, đồng USD đã giảm hơn 5,1%.

Đồng USD giảm mạnh. Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt - giảm hơn 1% xuống 101,06 điểm. So với mức 115 điểm hồi cuối tháng 9/2022, chỉ số này đã giảm hơn 12,1%.

Sự thất vọng về việc Fed chưa sớm chấm dứt tăng lãi suất khiến chứng khoán Mỹ vào đầu phiên giảm mạnh. Tuy nhiên, sau đó, thị trường đồng loạt quay đầu khởi sắc trở lại. Fed đã đi đúng lộ trình, không có bất ngờ gì qua so với lo ngại của nhiều nhà đầu tư.

Việc đồng USD trên thị trường thế giới tiêp tục giảm mạnh so với các đồng tiền chủ chốt sẽ giúp các nước, trong đó có Việt Nam, dễ dàng hơn trong việc đưa ra chính sách tài chính tiền tệ thời gian tới.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thể đẩy mạnh mua đồng USD (sau khi bán mạnh hồi tháng 10 và 11/2022) nhằm gia tăng dự trữ ngoại hối làm dày thêm bộ đệm chính sách. Tiền được bơm ra cũng được kỳ vọng làm giảm những khó khăn, kích thích kinh tế sôi động hơn.

Đây cũng là một tin tốt cho thị trường chứng khoán.

Trong phiên đầu tháng 1/2, thị trường chứng khoán Việt Nam bất ngờ ghi nhận áp lực bán tăng vọt vào cuối giờ chiều do nỗi lo về một cú mạnh tay bất ngờ từ Fed. Chỉ số VN-Index đảo chiều giảm 35,21 điểm (-3,17%), xuống 1.075,97 điểm. HNX-Index giảm 6,42 điểm, xuống 216,01 điểm. Upcom-Index giảm 1,2%, xuống 74,93 điểm.

Với mức giảm gần 3,2%, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) ghi nhận vốn hóa bốc hơi 6 tỷ USD.

Quyết định của Fed có thể giúp thị trường chứng khoán nhiều nước ổn định trở lại.

Hiện Fed vẫn kiên trì kéo giảm lạm phát về mức mục tiêu 2,5%. Đây là nhiệm vụ lâu dài, nhưng lạm phát của Mỹ thời gian qua đã hạ nhiệt nhanh chóng. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2022 của Mỹ giảm 0,1% so với tháng trước, chỉ còn tăng 6,5% so với cùng kỳ, thấp hơn nhiều so với đỉnh 9,1% hồi tháng 6.

Fed gần đây cũng giảm lượng trái phiếu nắm giữ trên bảng cân đối kế toán, lên tới 445 tỷ USD trong 7 tháng qua. Số dư trên bảng cân đối kế toán đã giảm mạnh, nhưng vẫn còn hơn 8.400 tỷ USD.