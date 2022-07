Mỹ Tâm và loạt sao Việt bị khán giả 'cướp mic', chính chủ thái độ ra sao?

Đến khi tưởng chừng có thể tiếp tục hát được rồi thì vừa đưa mic lên lần 2, anh chàng tiếp tục bị khán giả "lấn át" khi đồng thanh hát thay.

Điều này khiến Kevin dường như không thể chịu thêm được nữa, không chỉ buông mic xuống mà ông xã Khởi My còn chĩa hẳn chiếc micro xuống cho một bạn fan hát... hộ mình.

Trúc Nhân

Cảnh tượng "dở khóc dở cười" của Kevin Khánh khi đi diễn đã khiến không ít khán giả ngay lập tức liên tưởng đến nam ca sĩ Trúc Nhân.