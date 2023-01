Mỹ Tâm ra phim về liveshow Tri Âm, tiết lộ nam chính gây bất ngờ

Your browser does not support the video tag.

Clip Mỹ Tâm chia sẻ sắp ra mắt phim về liveshow Tri Âm

Bộ phim Tri Âm cũng là dự án đầu năm 2023 của Mỹ Tâm. Cô cho biết, sẽ thực hiện các chuyến cinetour đến nhiều thành phố khác nhau để gặp gỡ khán giả trong tuần phim ra mắt.

Bên cạnh đó, Mỹ Tâm cũng cho biết "nam chính" của bộ phim không ai khác ngoài... đạo diễn Thái Huân. Trong 2 đêm liveshow Tri Âm, chính Thái Huân giữ vai trò sâu sát bên cạnh Mỹ Tâm trong vị trí quản lý điều hành kiêm trợ lí tổng đạo diễn chương trình.

Tại bữa tiệc, Mỹ Tâm còn hài hước cho biết hầu như ở khung hình nào trong Tri Âm: The Movie cũng đều có sự xuất hiện của Thái Huân, thế nên gọi anh là "nam chính" trong bộ phim cũng không sai.