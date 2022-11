Mỹ Tâm nhảy 'vũ điệu buông tay', fan cứng Diệu Nhi lập tức tràn vào khen

Your browser does not support the video tag.

Nữ ca sĩ cho biết mình thực hiện đoạn clip này vì bắt buộc phải trả bài cho Tri Âm (tên gọi FC của Mỹ Tâm).

Theo đó, Mỹ Tâm hài hước đặt tên cho màn vũ đạo của mình là Điệu Nhảy Buông Tay và căn dặn người xem không được cười: "Trả bài cho Tri Âm như đã hứa! Điệu nhảy buông tay. Xin vui lòng không cười khi xem".

"Vũ điệu buông tay" của Mỹ Tâm lập tức nhận được sự đón nhận nồng nhiệt. Mặc dù màn vũ đạo còn nhiều hạn chế nhưng Họa Mi Tóc Nâu vẫn khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích trước những động tác vụng về của mình.