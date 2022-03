Mỹ Tâm nhận lỗi về mình sau khi ekip bị chỉ trích không tôn trọng khán giả

Đến đêm nhạc thứ 2 diễn ra tối ngày 27/3, Mỹ Tâm đã trực tiếp lên tiếng chia sẻ về vấn đề này.

Mỹ Tâm lí giải chi tiết nguyên nhân của sự cố livestream: "Ban đầu dự tính là một lần duy nhất không phát lại nhưng nhiều bạn nói 'Cô ơi phải phát lại vì con coi không được'. Vì nói nhiều quá nên các đơn vị xung quanh cũng tác động lên mình, và cũng đồng ý cho chiếu lại. Nhưng sau khi chuẩn bị xong hết rồi, tầm 8h00 tối thì cái file nó không chạy."

Cô cũng cho biết bản thân rất buồn: "Mình hoàn toàn không muốn chuyện đó chút nào, cả trăm người đã cùng cố gắng chạy theo chuyện này. Cứ nghĩ rồi sẽ được thôi nhưng rồi có cố gắng từng phút cuối cùng vẫn không được. Một trong những bạn trong ekip đã bị đuổi việc, quá buồn luôn".