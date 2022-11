Mỹ Tâm nêu quan điểm về việc so sánh giọng hát: 'Mắc cười và vô lý'

Mới đây, trong buổi talkshow, Mỹ Tâm bày tỏ quan điểm của mình về việc so sánh giọng hát của nhiều ca sĩ khác nhau nhận được nhiều sự chú ý.

"So sánh khi 2 người đứng cùng nhau, so chất lượng âm thanh, đó mới là so sánh. Nhưng so sánh giọng này với giọng kia đã rất vô lý rồi. Mỗi người sinh ra đã có bản chất riêng, giọng hát riêng, không ai giống ai được.

So sánh thì tôi thấy hơi mắc cười xíu, tôi thường không quan tâm. Nhưng nếu các bạn làm cho vui thì tôi không có vấn đề gì", Mỹ Tâm thẳng thắn.