Mỹ Tâm 'mắng yêu' Hà Anh Tuấn, đòi hát sai chung mới chịu !

Mới đây, netizen thích thú truyền tay nhau đoạn clip Hà Anh Tuấn và Mỹ Tâm biểu diễn trong một chương trình vào năm 2018. Tại trên sân khấu, lần đầu tiên cả hai đã cùng nhau đã thể hiện ca khúc Em Về Tinh Khôi của nhạc sĩ Quốc Bảo.

Theo đó, khi cặp đôi đang trình diễn khá tình tứ thì Mỹ Tâm bất chợt quên lời. Thay vì phải hát là "biết đâu tim ta chật chội" thì Mỹ Tâm lại hát thành "biết đâu con tim mỏi mệt". Khiến cả hai vô tình "lạc lời" khỏi nhau nhưng rất nhanh chóng Mỹ Tâm đã xử lý sự cố này trong nháy mắt.