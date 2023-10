Mỹ Tâm lần đầu lên tiếng về tiết mục 'mạnh ai nấy hát' cùng Quán quân Vietnam Idol

Vì vậy tại sự kiện này, Mỹ Tâm đã không giấu được những giọt nước mắt do không thể trình diễn tốt trước khán giả. Cô không quên gửi lời xin lỗi cũng như chia sẻ về tiết mục hỗ trợ thí sinh chưa thực sự hoàn hảo tại đêm chung kết Vietnam Idol.

Clip Mỹ Tâm chia sẻ về tiết mục song ca cùng Quán quân Vietnam Idol.