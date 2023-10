Mỹ Tâm không đồng tình với Huy Tuấn

Ở vòng thi trước với chủ đề Nét dân gian, các thí sinh Vietnam Idol 2023 phải trình bày loạt ca khúc mang màu sắc dân gian đương đại. Đến live show 4, ban tổ chức buộc thí sinh “xoay 180 độ” với chủ đề hiện đại hơn là The Remix: Hòa âm ánh sáng.

Đáng tiếc, cách xử lý dần tạo cảm giác khiên cưỡng. Đoạn rap trong bài quá ngắn và khó gây ấn tượng với người nghe. Phần trình diễn tròn trịa nhưng không để lại nhiều cảm xúc, chưa đủ “cháy” để hâm nóng sân khấu.

Nhạc sĩ Huy Tuấn chờ đợi hơn ở Thanh Thảo, đánh giá phần hát “không tốt”, rời rạc so với phần nhạc. Ca sĩ Mỹ Tâm cho rằng thí sinh hơi lo lắng nên cần tập trung hơn cho các vòng thi sau.

Tương tự, PiaLinh cố gắng thay đổi bản thân với bản remix Khi em lớn. Song, màn trình diễn có phần hơi quá sức đối với thí sinh. Cô và Thanh Thảo tiếp tục lọt vào nhóm nguy hiểm cùng Diễm Hằng Lamoon. Ở các vòng trước, họ đều từng đứng ở vị trí có thể bị loại nên kết quả không bất ngờ.

Trong 3 người, PiaLinh được nhiều khán giả biết đến và ủng hộ khi hợp tác với Đen Vâu trong MV Nấu ăn cho em. Nhưng so với các bạn thi, cô có phần thua thiệt về phong độ, kinh nghiệm lẫn kỹ thuật. Nên việc PiaLinh ra về và không được ban giám khảo cứu cũng là điều dễ hiểu.



PiaLinh phải dừng chân sau những vòng thi nhạt nhòa.

Thí sinh tiềm năng cũng có thể bị loại

Gương mặt được yêu thích là Hà An Huy lại gặp vấn đề với đề thi lần này. Cách trình bày của anh vẫn còn an toàn và thiếu sự bùng nổ so với sự sôi động của đêm nhạc.

Giám khảo Mỹ Tâm đánh giá thí sinh chọn bài chưa hiệu quả vì Ngã tư không đèn không phải là một bản hit quá phổ biến. Cô lo ngại tuần sau anh sẽ vào vòng nguy hiểm vì cách chọn bài và màn trình diễn này.